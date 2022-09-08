В Орле скорректировали план приватизации

Новая версия плана была утверждена депутатами горсовета.



В Орле вступили в силу изменения, внесенные с подачи администрации города в план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Документ был согласован депутатами горсовета на последнем заседании. Согласно поправкам, из плана были исключены пять нежилых помещений. В то же время программа была дополнена целым рядом объектов. Планом предполагается внесение в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелтеплосервис» сразу 14 объектов недвижимости. В список включены котельные, а также тепловая сеть и газопровод среднего и низкого давления на улице Узловой.

В новой редакции изложен раздел «Доходы от реализации муниципального имущества в рамках прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества». Согласно ему, с учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества предполагаются в размере 1,189 миллиарда рублей. При этом от реализации непосредственно имущества власти города Орла предполагают выручить 185,726 миллиона рублей, от продажи земельных участков, находящихся под объектами, – еще 14,925 миллиона рублей.

Оставшиеся 989,288 миллиона рублей – это предполагаемая выручка от реализации 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Напомним, все акции находятся в муниципальной собственности. Власти пытаются продать их при помощи аукциона уже не первый год, причем изначально цена этого лота превышала один миллиард рублей. Проведенные до сих пор торги желаемого результата властям не дали – они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

ИА «Орелград»