Велосипедист госпитализирован после наезда «Матиза»

Авария произошла ночью 7 сентября, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За рулем автомобиля «Дэу Матиз» находилась 48-летнняя женщина. Она двигалась по автодороге 2-я Васильевка – Покровское – Федоровка, в направлении последнего населенного пункта. Примерно в 23:10 в районе 16 километра трасы она допустила наезд на велосипедиста. Он ехал впереди попутно. 62-летний велосипедист получил травмы. Мужчина госпитализирован в Ливенскую центральную районную больницу.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 18 ДТП, сообщили в орловской автоинспекции. Травмы получил один человек.

ИА «Орелград»