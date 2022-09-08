Велосипедист госпитализирован после наезда «Матиза»

8.9.2022 | 11:29 Новости, Происшествия

Авария произошла ночью 7 сентября, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За рулем автомобиля «Дэу Матиз» находилась 48-летнняя женщина. Она двигалась по автодороге 2-я Васильевка – Покровское – Федоровка, в направлении последнего населенного пункта. Примерно в 23:10 в районе 16 километра трасы она допустила наезд на велосипедиста. Он ехал впереди попутно. 62-летний велосипедист получил травмы. Мужчина госпитализирован в Ливенскую центральную районную больницу.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 18 ДТП, сообщили в орловской автоинспекции. Травмы получил один человек.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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