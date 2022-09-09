План эвакуации на случай угрозы подготовили под Орлом

Эвакуация населения будет проводиться в случае техногенных или природных ЧС.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об организации эвакуации и отселения граждан из зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основной задачей является эвакуация именно населения. Однако положение также предусматривает спасение материальных и культурных ценностей, причем предусмотрен также механизм их возвращения на прежние места после полной ликвидации последствий ЧС.

Согласно принятым в Орловском муниципальном округе правилам, эвакуация может быть как полной, так и частичной. Кроме того, она может быть заблаговременной (так называемая упреждающая эвакуация проводится при получении достоверных данных о надвигающейся катастрофе) или экстренной (в случае внезапного возникновения чрезвычайной ситуации). Для этого на территории округа будут создаваться приемные эвакуационные пункты, пункты сбора населения и его посадки на транспорт, пункты временного размещения граждан, материальных и культурных ценностей.

Соответствующие постановления будет принимать администрация округа, а координировать процессы будет специально созданная эвакоприемная окружная комиссия. Отметим, что материальное обеспечение пунктов временного размещения (ПВР) населения возложено на организации, на базе которых они создаются. Однако документом также предусмотрено финансирование ПВР за счет резервного фонда администрации округа. Кроме того, власти утвердили положения об организации пунктов временного размещения граждан, утвердив заодно должностные инструкции для их работников.

ИА «Орелград»