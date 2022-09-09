Сабуровская крепость прошла экспертизу

Памятник обретет сразу несколько зон охраны.

Группа экспертов выдала положительное заключение на проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Сабуровской крепости», XVIII век. Напомним, этот памятник расположен в селе Сабурового Орловского муниципального округа. Проект был разработан компанией «Нивад» в 2021 году. Он предусматривает установление границ территории с разбивкой на несколько зон охраны. В каждой из этих зон будет введен особый правовой режим, в том числе по использованию земельных участков. Некоторые виды работ попадут под запрет.

Экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии представленного проекта требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. По мнению специалистов, рекомендуемый проектом состав зон охраны: охранной зоны (ОЗ 1, ОЗ 2), зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ 1 и ЗРЗ 2) и зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ 1) основаны на углубленных архивно-библиографических исследованиях и визуальном обследовании. Реализация проекта способна обеспечить сохранение панорам обзора и основных визуальных направлений восприятия объекта культурного наследия.

«Ансамбль Сабуровской крепости» был принят на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года. В настоящий момент он зарегистрирован в едином государственном реестре памятников истории и культуры. Охранное обязательство на объект было утверждено приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области в 2016 году, паспорт объекта культурного наследия был оформлен в декабре 2020 года. Предмет охраны памятника не утвержден.

История места расположения ансамбля Сабуровской крепости прослеживается исследователями с конца XVI века. Так, писцовой книге Орловского уезда за 1594-1595 гг. сохранились названия шести сел: Нижнее Мезино, Верхнее Мезино в Неполодском стане; Онахино и Григорьевское — в Каменском стане, Сабурово и Никитское — в Корчаковском стане. В 1678 году сельцо Сабурово принадлежало боярину Ивану Милославскому. В 1721 году владельцами Сабурово были братья Андреановы, после них сельцо принадлежало светлейшему князю Александру Меньшикову.

В 1728 году, после того, как Меньшиков впал в немилость, император Петр II передал его недвижимое имущество камер-юнкеру Федоту Каменскому. Федот Михайлович решил обосноваться в имении основательно. На возвышенности, откуда открывался удивительной красоты вид, был построен добротный деревянный усадебный дом и разбит большой сад. Здесь же рядом находилась деревянная церковь Св. Михаила Архангела.

В 1755 году Федот Михайлович вместо деревянной церкви построил каменную (сохранилась до настоящего времени). Ее приход являлся одним из крупнейших в Орловском уезде, согласно ведомости 1755 года, при церкви вместе с окрестными деревнями состояло 257 приходских дворов. Дом в это время оставался еще деревянный, при нем был плодовый сад. Строительство усадебного ансамбля в селе Каменское (Сабурово) датируется 1791-1809 годами. Для воплощения замысла в жизнь Каменский поручил нанятому художнику отправиться на юг и срисовать турецкие башни крепостей Хотин, Бендеры, Козлуджи, Аккерман, Татар-Базарджик – тех самых, во взятии которых ему довелось участвовать.

Получив эскизы, отставной генерал привлек к строительству архитектора, предположительно, Петонди. Михаил Федотович мыслил общее устройство усадьбы по образцу очень значимой для него турецкой крепости Аккерман, поскольку именно за взятие этой крепости Каменский получил орден Св. Георгия третьей степени. Обширная территория с усадебным домом, многочисленными хозяйственными постройками, регулярным парком с «плодовитым садом», была обнесена оградой, имеющей сходство с турецкой крепостью с многочисленными башнями и «бастионами».

Предположительно, внутри «крепости» архитектор, выполняя желание заказчика, все постройки расположил по образцу Аккерманской крепости. Главный господский дом включал 28 комнат с галереями. Со второго этажа открывался вид на «гарнизонный» двор, представленный башнями, напоминающими о наградах за Хотин, Бендеры, Козлуджи, Базарджик. Третий – «гражданский» – двор представляли многочисленные строения: для дворни, актеров, музыкантов и прочего обслуживающего персонала. К четвёртому «двору» можно отнести пирамидальные ледники – погреба и хозпостройки. Въезд в крепость запирался чугунными литыми воротами, рисунком предположительно напоминавшими турецкие Ору или Гаджибей.

ИА «Орелград»