Шесть орловцев были эвакуированы при пожаре на улице Степана Разина

Горела квартира на восьмом этаже.

Вчера вечером сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек при пожаре в многоквартирном доме на улице Степана Разина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 20.32 стало известно о возгорании квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома. Загорелась кухня, что вызвало сильное задымление и угрожало смежным помещениям квартиры. Пожарные эвакуировали людей, находившихся на верхних этажах дома, после чего ликвидировали очаг возгорания.

Никто из жильцов дома не пострадал. В причинах произошедшего разбираются эксперты.

ИА «Орелград»