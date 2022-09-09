В Орле продолжают ремонтировать приют для бездомных животных

Капитальный ремонт обойдется в 37 миллионов рублей.

На Новосильском шоссе продолжается капитальный ремонт здания, которое в будущем будет использовано в качестве приюта для бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«До наступления холодов бригаде предстоит закончить фасадные работы и отливку отмостки, поставить окна. Кроме того, в ближайшее время подрядчику предстоит сделать систему вентиляции, наружного водоотведения, тепло- и электроснабжения. Внутри объекта ведется работа по устройству межкомнатных перегородок», — рассказал глава управления дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Антон Чупахин.

Стоимость ремонтных работ составляет 37 миллионов рублей, из которых 11,4 миллиона еще в апреле были выплачены подрядчику в качестве аванса. Площадь объекта составляет 750 квадратных метров.

ИА «Орелград»