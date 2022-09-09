В Орле стали известны подробности ДТП с участием депутата Спиридонова

По словам очевидца, который оказался помощником депутата Косогова, Спиридонов вернулся на место ДТП спустя 40 минут.

Стали известны подробности вчерашнего ДТП, с места которого предположительно скрылся депутат облсовета Максим Спиридонов. Их сообщило издание «Орловские новости».

Напомним, ранее депутата из фракции КПРФ заподозрили в попытке скрыться с места ДТП после того, как он «зацепил» машину, припаркованную в жилом дворе.

Как оказалось, свидетелем происшествия стал помощник депутата Евгения Косогова из «Справедливой России». Он наблюдал за коммунистами, размахивающими в «день тишины» флагами на концерте. Фиксируя административное правонарушение, он увидел как депутат Спиридонов на своем автомобиле врезался в припаркованную «Газель». Это привело к тому, что у автомобиля растянулся тент, лопнула фара и примялся бампер.

После этого Спиридонов уехал, а через 40 минут вернулся на место аварии. При этом, сотрудников полиции собравшимся пришлось ждать около двух часов. По словам водителя «Газели», у Максима Спиридонова были «признаки наркотического опьянения», но проходить освидетельствование народный избранник отказался.

Сам депутат от КПРФ категорически не согласен с подобной трактовкой произошедшего. По его словам, он не пытался скрыться, а от освидетельствования отказался, поскольку «все видели, что он трезвый». При этом, Спиридонов планируется обратится в правоохранительные органы с заявлением о клевете в его адрес.

ИА «Орелград»