В Орле проходят довыборы в горсовет по четырем избирательным округам.
Начиная с сегодняшнего дня в Орловской области стартовали выборы депутатов представительных органов власти муниципальных образований. Особенный интерес представляют довыборы в орловский горсовет, проходящие сразу на четырех избирательных округах.
Выборами охвачены территории 84 избирательных участков, на которых прописано более 52 тысяч человек. В помещениях 29 территориальных и 83 участковых избирательных комиссиях работает видеонаблюдение или видеофиксация.
Последние новости о происходящем на избирательных участках можно узнавать в специальном «лайве» «Орелграда»:
Выборы-2022 в Орле. Трехдневный онлайн «Орелграда»
ИА «Орелград»