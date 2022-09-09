В Орловской области стартовали выборы

9.9.2022 | 12:02 Новости, Политика

В Орле проходят довыборы в горсовет по четырем избирательным округам.

Начиная с сегодняшнего дня в Орловской области стартовали выборы депутатов представительных органов власти муниципальных образований. Особенный интерес представляют довыборы в орловский горсовет, проходящие сразу на четырех избирательных округах.

Выборами охвачены территории 84 избирательных участков, на которых прописано более 52 тысяч человек. В помещениях 29 территориальных и 83 участковых избирательных комиссиях работает видеонаблюдение или видеофиксация.

Последние новости о происходящем на избирательных участках можно узнавать в специальном «лайве» «Орелграда»:

Выборы-2022 в Орле. Трехдневный онлайн «Орелграда»

ИА «Орелград»

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