В Орле в честь Высоцкого проведут международный фестиваль

Это будет уже двенадцатое по счету подобное мероприятие.



В Орле 17 и 18 сентября 2022 года на базе областной библиотеки имени Бунина пройдет XII Международный фестиваль искусств, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Организатором мероприятия выступает Орловский клуб любителей творчества Высоцкого «Вертикаль». Как уточнили в библиотеке, форум преследует сразу несколько целей. Прежде всего, это популяризация творчества Владимира Высоцкого. Кроме того, организаторы ставят задачи патриотического воспитания молодежи и поиска талантливых людей для раскрытия творческого потенциала любителей творчества знаменитого музыканта.

«В первый день фестиваля, 17 сентября (начало мероприятий в 15.00), конкурсантами из Курска, Железногорска, Воронежа, Смоленска, Орла и Орловской области будут представлены номинации в следующих видах искусств: стихи, песенное, театральное, танцевальное и народное творчество, фото и видеокомпозиции, создание произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства по творчеству Высоцкого, а также рассказы участников о знакомстве с Владимиром Семеновичем», — говорят организаторы.

Во второй день форума программа возобновится в 16.00. В этот день сначала члены жюри подведут и огласят итоги фестиваля, а затем состоится гала-концерт с торжественным награждением победителей. Как обещают организаторы, гостей ждут интересные, насыщенные и творческие два дня, которые найдут отклик у каждого зрителя. На форум приглашаются все желающие. Подчеркнем, что посещение мероприятий предусмотрено с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При этом ношение масок рекомендуется, кроме того, гостей и участников призывают соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Орелград»