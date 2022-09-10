Велосипедные воры получили пять с половиной лет колонии

Обращен к исполнению приговор в отношении двух подельников.



В Орле обращен к исполнению обвинительный приговор, который ранее вынес Заводской районный суд. Перед ним предстали два местных жителя, которые совершили целую серию однотипных краж. В материалах уголовного дела фигурирует пять эпизодов хищения чужого имущества. Во всех случаях подельники крали велосипеды. Судом и следствием было установлено, что приятели ходили по подъездам и приискивали оставленные на лестничных площадках велосипеды.

Понимая, что подобное имущество обычно снабжено противоугонным тросиком с замком, подельники подготовились – они заранее приобрели в магазине кусачки для того, чтобы перерезать велосипедные тросы. Этими кусачками они воспользовались при совершении своего первого преступления, когда из одного подъезда им удалось украсть сразу два дорогостоящих велосипеда. Отметим, что не все преступления мужчины совершали вдвоем. Были случаи, когда один из них действовал без посторонней помощи.

Соответственно, данный гражданин получил более суровое наказание. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных за каждую кражу наказаний, суд назначил ему окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельник был признан виновным в совершении трех краж и получил за свои деяния наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»