Депутат Числов жестко ответил советнику Клычкова

Депутат облсовета, координатор регионального отделения ЛДПР в Орловской области Владислав Числов жестко ответил советнику губернатора Клычкова Лежневу.

Накануне Лежнев прокомментировал публикацию реготделения ЛДПР о том, что супруга губернатора Орловской области Андрея Клычкова может носить другую фамилию, из-за чего к декларации самого главы региона могут возникнуть вопросы. Лежнев заявил, что супруга губернатора после свадьбы всегда носила только его фамилию, а Числову неужно сходить в храм.

Лидер реготделения ЛДПР опубликовал скрин судебного разбирательства от 2021 года, где в мировом суде жена губернатора проходит под девичьей фамилией.

— Тут же в суде ответчиком проходит брат Евгений на которого записан Туарег с кучей штрафов «на борту». Лежневу же рекомендую сходить в прокуратуру и СК и честно рассказать как в Орле появился Ремспецмост и господин Подрезов, а за одно и про «подарок» в виде Genesis за 10-15 миллионов. Не надо из себя строить бедных овечек. Уже многим в Орле стало ясно, что под вашими овечьими шкурами спрятались волчьи повадки и голодные пасти, — подчеркнул Владислав Числов.

В ЛДПР ранее заявили, что попросят прокуратуру разобраться в ситуации с фамилией жены главы региона.