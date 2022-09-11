В Орле усилили охрану памятника «Танк Т-34»

Областные власти утвердили границы охранной зоны.



В Орловской области власти утвердили границы территории объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Памятный знак «Танк Т-34». Он был установлен в Орле на территории нынешнего сквера Танкистов. Танк был установлен на постаменте в честь танкистов, принимавших участие в освобождении Орла от немецко-фашистских захватчиков» в августе 1943 года. На сегодняшний день он является одной из визитных карточек города.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило не только границы, но и правовой режим использования территории вокруг танка. Так, на ней разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Запретный список гораздо шире. Так, нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности.

Запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры. Нельзя использовать территорию под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер. Рядом с танком запрещено организовывать производства с оборудованием, оказывающим динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия. Причем мощность данного оборудования не имеет значения.

Нельзя отводить взятую под охрану территорию под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для памятника температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Также запрещено строительство капитальных объектов, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объектов капитального строительства. Под запрет попало и проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия.

ИА «Орелград»