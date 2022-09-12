Орловец проведет в колонии 12 лет за очень странное убийство

12.9.2022 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Присяжные решили судьбу орловца, до смерти забившего собутыльника кружкой.


Орловский областной суд оставил без изменения приговор по уголовному делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей. Как сообщает пресс-служба облсуда, местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, то есть в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия разыгралась в один из майских вечеров 2021 года.

Подсудимый пришел в гости, где распивал спиртное в компании своего приятеля. В какой-то момент собутыльники поссорились. Словесный конфликт достиг такого накала, что гость сначала несколько раз ударил приятеля кулаками по лицу и туловищу, затем нанес ему не менее четырех ударов металлической кружкой по голове. Расправу он завершил, нанеся жертве девять ударов кухонным ножом. После этого подсудимый сам вызвал скорую своему другу. Потерпевшего доставили в больницу, где он в ту же ночь скончался от полученных ранений.

Присяжные заседатели сочли подсудимого виновным. На основании их вердикта суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим с ограничением свободы сроком на 1 год и 11 месяцев. Подсудимый и его адвокат подали апелляционные жалобы, заявив, что драка была обоюдной. Также они указали на то, что, по их мнению, при расследовании и рассмотрении уголовного дела были допущены нарушения закона.

Жаловался подсудимый и на то, что назначенное ему наказание является чрезмерно суровым. Однако суд апелляционной инстанции убедился в том, что при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей были соблюдены все требования уголовно-процессуального закона, а действия осужденного были квалифицированы верно. Также было установлено, что вынесенный приговор является справедливым и соразмерным содеянному. Вердикт был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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