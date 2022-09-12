В Орле подводят итоги завершившихся довыборов в горсовет

12.9.2022 | 14:15 Новости, Политика

Довыборы в орловский горсовет завершились победами кандидатов «Единой России» на трех из четырех округах. Также депутатом стал Алексей Усов из «Справедливой России».

Стали известны итоги довыборов в Орловский городской Совет народных депутатов, которые проходили в течение трех дней на территории четырех округов.

Три из четырех депутатских мандатов получат кандидаты от «Единой России» — Алексей Камзолов, Оксана Павлюк и Владислав Гефель. Все они одержали на выборах разгромные победы.

Также в горсовет прошел Алексей Усиков из «Справедливой России», одержавший победу на 4-м округе над коммунистом Александром Макаровым.

Несмотря на то, что голосование продолжалось три дня, прошедшие выборы ознаменовались крайне низкой явкой избирателей.

ИА «Орелград»

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