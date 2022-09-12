В Орле водитель иномарки доставлен в медучреждение после столкновения с «Волгой» на Тургеневском мосту

Водитель автомобиля «Хендай» потерял управление и выехал на встречку.

Сегодня утром водитель автомобиля «Хендай» был доставлен в медучреждение после столкновения с «Волгой» на Тургеневском мосту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В 09.05 мужчина, находившийся за рулем «Хендая», ехал со стороны 1-й Посадской в направлении Брестской. Не справившись с управлением, он вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ 3110.

Травмы, полученные в ДТП, потребовали срочной медицинской помощи.

ИА «Орелград»