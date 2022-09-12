В орловском молоке нашли то, чего там быть не должно

Несоответствие продукта требованиям техрегламента вскрыл Россельхознадзор.



Как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было выявлено еще в августе 2022 года в рамках пищевого мониторинга. Подозрительный продукт питания был обнаружен при отборе проб в неназванном бюджетном учреждении здравоохранения. Сообщается, что на лабораторный анализ в этой больнице были отобраны пробы питьевого пастеризованного молока с массовой долей жира 2,5 процента производства Урицкого молокозавода.

Судя по данным на упаковке, продукция была произведена в соответствии с требованиями конкретного ГОСТа. Однако эксперты по результатам лабораторных исследований установлено, что продукция не соответствует требованиям сразу трех технических регламентов: «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». В частности, в изученной пробе было обнаружено сухое молоко, не заявленное в информации на упаковке.

«Управление Россельхознадзора проинформировало прокуратуру Орловской области о результатах исследования продукции, поставляемой в бюджетные учреждения региона, — сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — ООО «Урицкий молокозавод» выдано требование по устранению нарушений ветеринарного законодательства РФ. В целях пресечения оборота несоответствующей требованиям продукции владельцу и поставщику направлены информационные письма».

ИА «Орелград»