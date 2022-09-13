Детей из ДНР и ЛНР будут кормить в орловских школах

Власти муниципального округа утвердили правила организации питания школьников.



Администрация Орловского муниципального округа приняла постановление об организации питания школьников в стартовавшем учебном году. Оно будет не общим, а дифференцированным. Так, полностью за бюджетный счет завтраками и обедами будут обеспечены только ученики 1-4 классов. А учеников 5-11 классов разделили на категории. Так, питание за бюджетный счет положено детям из малоимущих семей и детям, находящимся под опекой, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из многодетных семей.

Кроме того, бюджетное питание гарантировано детям, вынужденно покинувшим территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украину. Речь идет о тех детях-переселенцах, которые временно проживают на территории Орловского муниципального округа. Что касается финансирования, то питание организовано из расчета 65 рублей в день на одного ученика. При этом для учеников 1-4 классов за счет средств федерального и областного бюджета оплачивается 64,35 рубля, а местный бюджет доплачивает по 65 копеек в день на каждого школьника.

Для учеников 5-11 классов федеральный и областной бюджеты оплачивают долю в размере 35 рублей, соответственно муниципальный бюджет доплачивает еще по 30 рублей. Ученики первой смены обеспечиваются казенным питанием в виде завтра, второй смены – в виде обеда. По желанию родителей обучающимся также может быть предоставлено питание (завтрак и/или обед) за счет их собственных средств. Питание дошкольников организовано из расчета 60 рублей в день на человека. Оно положено всем воспитанникам муниципальных дошкольных учреждений. Компенсация за пропущенные дни не предусмотрена.

ИА «Орелград»