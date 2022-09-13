Орел присоединился к автопробегу в поддержку российской армии

Автопробег проходит сегодня, 13 сентября.

Сегодня, 13 сентября, Орел присоединился к масштабному автопробегу, организованному в поддержку российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Цель пробега — не только моральная, но и материальная поддержка наших солдат с передовой. Ведь акция направлена также на сбор и доставку гуманитарной помощи населению ЛДНР и освобождённых украинских территорий, а также личному составу частей и подразделений, принимающему участие в спецоперации», — рассказали в мэрии.

Отметим, что после Орла колонна проедет через ряд других российских регионов, после чего прибудет в Донецкую и Луганскую народные республики.

ИА «Орелград»