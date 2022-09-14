Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле орловского мэра

14.9.2022 | 9:31 Важное, Закон и порядок, Новости, Политика

Ранее инициативная группа орловцев официально обратилась к главе СК с жалобами на Юрия Парахина.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, потребовал от Петра Юдина, руководителя орловского СК, предоставить доклад о расследовании уголовного дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина. Об этом сообщила пресс-служба федерального СК.

Поводом для этого стала публикация в интернете официального обращения инициативной группы орловцев, призывавших сохранить трамваи и троллейбусы. Как ранее сообщал «Орелград», жители Орла заявили о том, что Клычков и Парахин навязывают городу газовые автобусы, что, по их мнению, превращает областной центр в сельское поселение.

Отдельно отмечалось, что должность мэра до сих занимает фигурант громкого уголовного дела, что можно трактовать как проявление неуважения к гражданам.

Бастрыкин поручил Юдину доложить как о проблемной ситуации с общественным транспортом, так и об изрядно затянувшемся расследовании уголовного дела о «дороге к тещиному дому».

ИА «Орелград»

 

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