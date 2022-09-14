Евросоюз в 1,6 раза нарастил закупки на Орловщине

Геополитическая обстановка не мешает укреплению торговых связей.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году сотрудниками этого ведомства проконтролирован экспорт уже 52 тысяч тонн продукции животного происхождения и кормов. Грузы были отправлены в основном на Запад с территорий двух указанных регионов. В целом с начала года под контролем сотрудников Россельхознадзора за рубеж было экспортировано 1984 партии подконтрольных госветнадзору грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 61 процент.

Это означает, что экспорт указанной продукции в страны дальнего зарубежья вырос в 1,6 раза. Причем немалую долю на этом рынке занимают страны Евросоюза, которые ввели экономические санкции в отношении Российской Федерации. Действия этих государств в то же время говорят о том, что полностью разрывать торговые связи они пока не намерены. Например, основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения.

«В частности, в Латвию и Литву с территории Орловского и Курского регионов отправлено более 18 тысяч тонн жома свекловичного, шрота подсолнечного и рапсового (Орел – 10 732,5 тонны, Курск – 8184,6 тонны), — следует из информации ТУ Россельхознадзора. — Более чем в 2 раза увеличилось и количество экспортных поставок сырья животного происхождения. Курские производители отправили 17 тысяч тонн технического жира, мукозы, кишечного сырья и пухо-перовой смеси в страны Европейского союза, Китай и Вьетнам. Так, 8 сентября в Польшу экспортировано 44 тонн технического жира».

Получателями мясных и молочных продуктов в этом году являются Гонконг, Вьетнам, Сербия, Китай, Королевство Саудовской Аравии, ОАЭ, Абхазия, Монголия, ЛНР и ДНР, а также страны ЕАЭС и СНГ. На днях в Сербию, например, было отправлено 27 т птицеводческой продукции. В ТУ Россельхознадзора заверили, что «вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, а ее качество и безопасность были подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий».

ИА «Орелград»