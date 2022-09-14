Сельских глав призвали сообщать о водителях, склонных к пьянству

Инициатива была озвучена на совещании в администрации Ливенского района.



Как сообщается на сайте администрации Ливенского района, в рамках очередного рабочего совещания с участием глав сельских поселений и руководителей организаций был заслушан отчет Евгении Внуковой, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Отделения ГИБДД МО МВД «Ливенский». Она озвучила присутствующим текущую ведомственную статистику. Так, с ее слов, в текущем году на территории Ливен и Ливенского района произошло 505 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период времени было зарегистрировано 589 ДТП, то есть статистика аварийности несколько улучшилась.

В этом году в результате ДТП 10 человек погибло и 49 получили ранения различной степени тяжести. Также было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых, к счастью, нет погибших и пострадавших детей. Особе внимание Евгения Внукова акцентировала на том, что в текущем году выявлен уже 01 факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Силовики считают, что для борьбы с этим явлением надо усилить проведение профилактической работы.

«Также Евгения Николаевна обратила внимание на необходимость активизирования взаимодействия глав сельских поселений с ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ливенского района и предоставления информации о лицах, проживающих на территории муниципальных образований, которые злоупотребляют спиртными напитками и склонны к совершению правонарушений, например, таких как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в администрации муниципального образования.

По данным регионального Управления МВД России, за семь месяцев 2022 года на территории всей Орловской области по вине нетрезвых водителей было совершено 43 ДТП. Сотрудниками ГИБДД за тот же период времени было пресечено 1330 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 133 уголовных дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

ИА «Орелград»