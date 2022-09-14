В Кромском районе увековечили память еще одного земляка, погибшего в СВО

14.9.2022 | 13:03 Новости, Общество

Сержант мотострелкового подразделения был посмертно награжден орденом Мужества.

В Кромском районе установили еще одну мемориальную доску в честь земляка, погибшего на территории Украине в ходе Специальной Военной операции.

Это произошло в Кривчиковской средней школе, выпускником которой был Владимир Старых — сержант мотострелкового подразделения, посмертно награжденный Президентом России орденом Мужества.

«Владимир Старых родился в деревне Плоты Свердловского района. В 2004 году пошел в 1-й класс Кривчиковской школы, после окончания которой продолжил обучение в профессиональном лицее № 7 г. Орла. Военную службу по контракту проходил в мотострелковых войсках. Свою жизнь Владимир посвятил беззаветному служению Родине и до последних дней остался верен воинской присяге. Погиб Владимир как настоящий герой. Ему было всего 24 года», — рассказали о погибшем в орловском отделении Совета солдатских матерей.

Ранее Кромская средняя школа увековечила память своего выпускника — десантника Романа Овешникова.

ИА «Орелград»

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