В Орле автоледи на «Калине» сбила несовершеннолетнюю девушку

14.9.2022 | 11:45 Новости, Происшествия

Это случилось сегодня утром на улице Октябрьская.

Сегодня утром 27-летняя водитель автомобиля «Лада Калина» сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на улице Октябрьская. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 07.45 автоледи ехала со стороны Красноармейской в направлении Пионерской и в районе дома № 47 по улице Октябрьская сбила несовершеннолетнего пешехода. Пострадавшая девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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