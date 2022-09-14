В Орловской области госпитализирован водитель КамАЗа, врезавшийся в бетонный блок

ДТП произошло на участке проведения ремонтных работ.

Вчера вечером во Мценской ЦРБ был госпитализирован водитель КамАЗа, врезавшийся в бетонный блок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 17.45 46-летний водитель грузовика проезжал Корсаковский район, направляясь со стороны деревни Бредихино в сторону деревни Александров. В районе 12-го километра автодороги «Корсаково — Войново — Жилино», где проводились ремонтные работы, мужчина потерял управление въехал в бетонный блок.

В резуальтате аварии опрокинулся прицеп грузовика, а сам водитель получил серьезные травмы.

ИА «Орелград»