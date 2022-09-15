Неторопливый «Газ Ресурс» получил очередной контракт на 31 млн рублей

15.9.2022 | 16:12 Новости, Строительство

Компания будет ремонтировать участок автодороги «Орел – Ефремов» в Новодеревеньковском районе.

 

Всего на участие в электронном аукционе было подано две заявки. Разница в предложенной цене составила около 150 тысяч рублей. ООО «Газ Ресурс» запросило за свои услуги 31 028 657 рублей  10 копеек, и было признан победителем. Срок исполнения контракта — 80  календарных дней с даты начала работ, указано на сайте «Госзакупки«.

Отметим, в 2021  году «Газ Ресурс» отметился ремонтными работами сомнительного качества на улице Октябрьской в Орле. Горожане возмущались свалками мусора, а городские власти — качеством работы. В 2022 году компания ремонтирует Карачевское шоссе. Сроки завершения уже упущены. В Зареченском микрорайоне  «Газ Ресурс» должен был к 1 сентября сделать автобусные остановки, но не справился. Еще компания в 2022 году работала на улицах Максима Горького и продолжает трудиться на Ломоносова.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства 5 сентября рекомендовал мэру Орла Юрию Парахину направлять документы в правоохранительные органы по поводу «Газ Ресурса», который берет в работу большое количество объектов и не справляется с объемами.

По данным kartoteka.ru, ООО «Газ Ресурс» зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. С 2020 года учредителем является Сергей Соколинский. Директор – Виктор Соколов. Среднесписочная численность персонала – 4. В 2022 году компания выступает ответчиком по ряду дел в Арбитражных судах Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской областей.

ИА «Орелград»

 

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