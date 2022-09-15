Неторопливый «Газ Ресурс» получил очередной контракт на 31 млн рублей

Компания будет ремонтировать участок автодороги «Орел – Ефремов» в Новодеревеньковском районе.

Всего на участие в электронном аукционе было подано две заявки. Разница в предложенной цене составила около 150 тысяч рублей. ООО «Газ Ресурс» запросило за свои услуги 31 028 657 рублей 10 копеек, и было признан победителем. Срок исполнения контракта — 80 календарных дней с даты начала работ, указано на сайте «Госзакупки«.

Отметим, в 2021 году «Газ Ресурс» отметился ремонтными работами сомнительного качества на улице Октябрьской в Орле. Горожане возмущались свалками мусора, а городские власти — качеством работы. В 2022 году компания ремонтирует Карачевское шоссе. Сроки завершения уже упущены. В Зареченском микрорайоне «Газ Ресурс» должен был к 1 сентября сделать автобусные остановки, но не справился. Еще компания в 2022 году работала на улицах Максима Горького и продолжает трудиться на Ломоносова.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании правительства 5 сентября рекомендовал мэру Орла Юрию Парахину направлять документы в правоохранительные органы по поводу «Газ Ресурса», который берет в работу большое количество объектов и не справляется с объемами.

По данным kartoteka.ru, ООО «Газ Ресурс» зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. С 2020 года учредителем является Сергей Соколинский. Директор – Виктор Соколов. Среднесписочная численность персонала – 4. В 2022 году компания выступает ответчиком по ряду дел в Арбитражных судах Воронежской, Липецкой, Орловской, Курской областей.

ИА «Орелград»