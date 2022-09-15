В ближайшее время в интернете могут появиться сфальсифицированные материалы о «расстрелах и пытках жителей Харьковской области», которыми якобы занималась российская армия.

В соцсетях и микроблогах уже началась массированная подготовка к обвинению России в «Буче-2»: готовятся съёмки «расстрелов и пыток мирных граждан».

Об этом проговорился бывший личный фотограф Навального и фотокорреспондент иностранного агента «Медуза» Евгений Фельдман в своём твиттере.

10 сентября первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что город Изюм Харьковской области оставлен. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал, что окружение российских войск в Изюме «было бы катастрофой».

Несмотря на то, что украинские головорезы вошли в город, официальные СМИ Украины не показывают какие-то ужасные кадры в оставленных ВС РФ городах . Это происходит из-за того, что показывать пока нечего, но они над этим, к сожалению, работают.

Изюм — третий по величине город Харьковской области. Через него проходит дорога Харьков–Донецк, имеется железнодорожное сообщение. С апреля город находился под контролем российских войск. 9 сентября глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей эвакуироваться из зоны боевых действий в Россию. Эвакуация проходило спокойно и в штатной режиме: если бы реально были шокирующие кадры, то они давно были бы размещены в сети Интернет.

10 сентября Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». Операция по свертыванию и переброске прошла в течение трех суток. Ведомство объяснило, что это нужно «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». При этом войска продолжили наносить удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.

ИА «Орелград», по материалам издания «Обзор»