В Орле пройдет проверка всех предприятий, расположенных в промзоне Северного района

15.9.2022 | 12:48 Закон и порядок, Новости, Общество

Проверки могут установить истинный масштаб вредных выбросов в орловскую атмосферу.

Все предприятия, расположенные в промзоне Северного района Орла, ожидают проверки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Вчера, 14 сентября, заместитель областного прокурора Сергей Панкратов встретился с местными жителями, которые продолжают жаловаться на вредные выбросы предприятий в атмосферу.

Во встрече приняли участие представители упомянутых предприятий, а также — областного департамента надзорной и контрольной деятельности, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области и отдела государственного экологического надзора Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора.

Ранее после вмешательства надзорного ведомства была временно прекращена деятельность предприятия «Орловский Асфальт». Руководство завода устранило выявленные нарушения, и суд дал согласие на возобновление работы. Однако, сразу после этого местные жители заявили, что качество воздуха снова резко ухудшилось.

Поскольку «Орловский Асфальт» — далеко не единственное предприятие, которое может нарушать природоохранное законодательство, то проверки затронут все заводы, расположенные в промзоне.

ИА «Орелград»

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