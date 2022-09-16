Орловцев призвали не верить корыстным незнакомцам, звонящим с номеров ФСБ

Сервисы подменных номеров позволяют отображать телефонные номера, принадлежащие дежурной службе Управления ФСБ.

В Управлении ФСБ по Орловской области призвали население критически относиться к телефонным звонкам, поступающим с номеров, оформленных на ведомство.

Дело в том, что в наши дни у мошенников есть техническая возможность звонить с номеров, которые в реальности им не принадлежат. Это возможно благодаря сервисам подменных номеров, которые позволяют отображать нужные номера.

«Обращаем внимание, что сотрудники органов федеральной службы безопасности не совершают звонки в адрес граждан о необходимости оформить кредиты в финансовых организациях, перевести денежные средства на «резервные», «безопасные» счета, а также с просьбами оказать материальную поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

Если кто-то представляется сотрудником ФСБ, следует звонить в ведомство по номеру 43-23-90 и рассказать о произошедшем.

ИА «Орелград»