В Орле два человека пострадали после столкновения автомобиля с опорой ЛЭП

Перед этим столкнулись автомобили «Лада» и «Рено».

Вчера вечером в Северном районе Орла два человека были доставлены в медучреждение после столкновения легкового автомобиля с опорой ЛЭП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

В 2140 21-летний водитель «Лады Приоры» выезжал с территории, прилегающей к дому № 65 по Московскому шоссе. В этот момент он столкнулся с автомобилем «Рено Логан». От полученного удара «Рено» врезался в препятствие.

Водитель и пассажир «Рено Логана» были доставлены с травмами в медицинское учреждение, но после осмотра были отпущены.

ИА «Орелград»