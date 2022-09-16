В Орле задержан замдиректора Трамвайно-троллейбусного предприятия

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Вчера, 15 сентября, во время встречи с заместителем областного прокурора Сергеем Панкратовым был задержан сотрудник МУП ТТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению издания «Орелтаймс», речь идет о заместителе директора МУП ТТП Андрее Молодчилине. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «мошенничество».

«Установлен факт оплаты за счет средств предприятия фактически не выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в результате чего муниципальному предприятию причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий»:

«Установлено, что администрацией г. Орла полномочия по контролю за состоянием имущества муниципального унитарного предприятия должным образом не осуществляются, не принимается должных мер к сохранности транспорта, находящегося в пользовании предприятия, в том числе троллейбусов».

Ранее инициативная группа орловцев публично обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь сохранить орловский электротранспорт. По их мнению, власти области и города намеренно «добивают» троллейбусы и трамваи, планируя заменить их газовыми автобусами. Мэр Орла Юрий Парахин в ответ выступил с публичными обвинениями в адрес руководства ТТП.

ИА «Орелград»