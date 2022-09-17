Дороги в селе Ржава отремонтирует Папян

17.9.2022 | 15:00 ЖКХ, Новости

Была подана только одна заявка на участие в электронном аукционе на капитальный ремонт участков автомобильных дорог села Ржава Кромского района Орловской области.

Победителем и единственным участником отбора стал  Папян Г.Д. Индивидуальный предприниматель проведет  работы за 8 644 782 рубля. Всего предстоит отремонтировать 3 километра полотна. Срок исполнения контракта – 29 декабря 2023 года, указано на сайте «Госзакупки«.

По данным kartoteka.ru, Папян Геворг Давидович зарегистрирован в качестве предпринимателя в 2019 году. С 2018 года соучредитель ООО «Центр-Строй». Эта компания выполняла работы для УКХ Орла,  «Спецавтобазы», «Орелавтодора».

ИА «Орелград»

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