Более тысячи орловцев стали участниками «Кросса Нации»

Спортивное мероприятие прошло на территории Парка Победы.

В субботу, 17 сентября, более тысячи орловцев приняли участие в «Кроссе Нации — 2022».

Забег прошел на территории Парка Победы. В зависимости от возраста и спортивной формы любой желающий мог подобрать себе подходящую дистанцию — от 600 метров до пяти километров.

«Все призеры «Кросса Нации» были отмечены медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Победителям в каждой категории вручили кубки.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Управление физической культуры и спорта Орловской области, Училище олимпийского резерва и Всероссийская федерация легкой атлетики», — рассказали в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград», фото ProSport57