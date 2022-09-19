Более тысячи орловцев стали участниками «Кросса Нации»

19.9.2022 | 9:56 Новости, Спорт

Спортивное мероприятие прошло на территории Парка Победы.

В субботу, 17 сентября, более тысячи орловцев приняли участие в «Кроссе Нации — 2022».

Забег прошел на территории Парка Победы. В зависимости от возраста и спортивной формы любой желающий мог подобрать себе подходящую дистанцию — от 600 метров до пяти километров.

«Все призеры «Кросса Нации» были отмечены медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Победителям в каждой категории вручили кубки.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Управление физической культуры и спорта Орловской области, Училище олимпийского резерва и Всероссийская федерация легкой атлетики», — рассказали в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград», фото ProSport57

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Орелград. 2022 год

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