Клычков отменил празднование 85-летия Орловской области из-за обстрелов территории России

19.9.2022 | 11:49 Важное, Новости, Политика

Населенные пункты Белгородской области, расположенные вблизи границы с Украиной, подвергаются жестоким обстрелам.

Андрей Клычков официально заявил об отмене праздничных мероприятий, приуроченных к 85-летию Орловской области. Это произошло во время очередного стрима в социальных сетях.

По словам главы региона, решение обусловлено трагическими событиями, происходящими в Белгородской области. На прошлой неделе несколько районов, расположенных у украинской границы подвергались регулярным обстрелам, что привело к жертвам и разрушениям.

При этом, речь идет об отмене именно увеселительных мероприятий, включая концертную программу. Награждения орловцев и патриотическая акция в Парке Победы будут проведены.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования