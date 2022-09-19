Клычков отменил празднование 85-летия Орловской области из-за обстрелов территории России

Населенные пункты Белгородской области, расположенные вблизи границы с Украиной, подвергаются жестоким обстрелам.

Андрей Клычков официально заявил об отмене праздничных мероприятий, приуроченных к 85-летию Орловской области. Это произошло во время очередного стрима в социальных сетях.

По словам главы региона, решение обусловлено трагическими событиями, происходящими в Белгородской области. На прошлой неделе несколько районов, расположенных у украинской границы подвергались регулярным обстрелам, что привело к жертвам и разрушениям.

При этом, речь идет об отмене именно увеселительных мероприятий, включая концертную программу. Награждения орловцев и патриотическая акция в Парке Победы будут проведены.

ИА «Орелград»