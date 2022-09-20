Определен строитель отдела полиции за 188 млн рублей

20.9.2022 | 9:07 Новости, Строительство

Для здания выделен участок в Северном районе Орла.

Отдел полиции №3 будет располагаться между улицами Металлургов, Раздольной, Бурова и Конёвской. На электронный аукцион подана лишь одна заявка, указано на сайте «Госзакупки». Она признана соответствующей требованиям. Подрядчиком стало ООО «Стандартстрой» из Тамбова. Цена контракта соответствует начальной — 188 539 780 рублей. Размер аванса – 75%. Приступить к работам необходимо уже 26 сентября 2022 года. Срок исполнения контракта – 20 декабря 2024 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Стандартстрой» зарегистрировано в Тамбове в 2014 году. Учредитель и генеральный директор – Евгений Тюлькин. Уставный капитал -10 тысяч рублей. Среднесписочная численность персонала – 4. Пока в портфолио компании лишь один госконтракт — ремонт за 370 тысяч в детской спортивной школе.

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Орелград. 2022 год

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