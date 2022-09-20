Орловских аграриев наказали за неправильные объявления

Агрокомпании «забыли» предупредить граждан об опасности химикатов.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям направило орловским компаниям «АПК Юность» и «Сосновка» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Сделано это было по результатам контрольного мероприятия. Интересно, что нарушения были выявлены в объявлениях, опубликованных в газете: в них не были указаны сведения об опасных свойствах запланированных к применению агрохимикатов.

«В сентябре 2022 года было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), по результатам которого выявлены нарушения ч.2 ст.16 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадора. Напомним, закон обязывает аграриев заблаговременно оповещать власти и простых жителей о планируемых обработках своих полей химикатами.

В противном случае пострадать могут как сами люди, так и пчелы на местных пасеках. В предыдущие годы в Орловской области регистрировались случаи массового мора пчел, причиной отравления насекомых являлись сельскохозяйственные химикаты. В данном случае два агропредприятия выполнили обязанность по публикации извещения, однако сами объявления, как выяснилось, не содержали важные сведения, предусмотренные законом.

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о результатах государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами за первое полугодие 2022 года. За это время было проведено 104 контрольно-надзорных мероприятия. Выявлено 169 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Большая часть нарушения была вскрыта в ходе мероприятий без взаимодействия, а также по результатам совместной работы с органами прокуратуры и органами полиции.

По результатам рассмотрения административных материалов лица, совершившие административные правонарушения, были привлечены по статье 8.3 КоАП РФ к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 367,4 тысячи рублей. Для предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами ТУ Россельхознадзора также было проведено 301 консультирование подконтрольных субъектов и 60 профилактических визитов. За полгода было направлено 32 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»