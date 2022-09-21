Администрация Орла потратит на ремонт вестибюля и цоколя 6 млн рублей

Определены подрядчики для обновления обоев, краски и керамогранита.

На два электронных аукциона заявились по одному претенденту. Они были признаны соответствующими требованиям. Текущий ремонт помещений цокольного этажа в здании администрации города Орла проведет орловское ООО «Лига-Строй». Вестибюль приведет в порядок брянское ООО «СК Стройгрупп». Цена первого подписанного контракта — 2 993 631 рубль 60 копеек. Второго — 2 977 000 рублей.

Срок выполнения работ в цокольном этаже — в течение 60 дней с даты заключения контракта. Вестибюль будет в ремонте по 30 ноября 2022 года. Перед выполнением работ следует согласовать с заказчиком цвет и текстуру обоев, модель дверных ручек, стеновых панелей и светильников, цвет акриловой краски, линолеума, плинтусов, плитки, дверных блоков, розеток и выключателей, указано в документах на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, с 2018 года учредитель и генеральный директор ООО «Лига-Строй» – Александр Суров. Компания регулярно участвует в госзакупках в Орловской области. Тем не менее, в 2022 году у компании числятся всего два сотрудника. ООО «СК Стройгрупп» зарегистрировано в Брянске в 2020 году. Учредитель и генеральный директор — Вадим Бряза. В этом обществе один сотрудник. Компания еще не выполняла госконтракты.

ИА «Орелград»