Администрация Орла потратит на ремонт вестибюля и цоколя 6 млн рублей

21.9.2022 | 10:12 Новости, Строительство

Определены подрядчики для обновления обоев, краски и керамогранита.

На два электронных аукциона заявились по одному претенденту. Они были признаны соответствующими требованиям. Текущий ремонт помещений цокольного этажа в здании  администрации города Орла проведет орловское ООО «Лига-Строй».  Вестибюль приведет в порядок брянское ООО «СК Стройгрупп». Цена первого подписанного контракта —   2 993 631 рубль 60 копеек. Второго — 2 977 000 рублей.

Срок выполнения работ в  цокольном этаже — в течение 60 дней с даты заключения контракта. Вестибюль будет в ремонте по 30 ноября 2022 года. Перед выполнением работ следует согласовать с заказчиком цвет и текстуру обоев, модель дверных ручек, стеновых панелей и светильников, цвет акриловой краски, линолеума, плинтусов, плитки, дверных блоков, розеток и выключателей, указано в документах на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, с 2018 года учредитель и генеральный директор ООО «Лига-Строй» –  Александр Суров.   Компания регулярно участвует в госзакупках в Орловской области. Тем не менее, в 2022 году у компании числятся всего два сотрудника. ООО «СК Стройгрупп»  зарегистрировано в Брянске в 2020 году. Учредитель и генеральный директор — Вадим  Бряза. В этом обществе один сотрудник. Компания еще не выполняла госконтракты.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2022 год

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