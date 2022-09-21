Футбольные фанаты из Орла доставили на Донбасс гуманитарную помощь

21.9.2022 | 12:00 Новости, Общество

Помощь получило добровольческое подразделение Española, составленное из фанатов российских футбольных клубов.

Фанаты ФК Орел и нескольких московских клубов доставили на Донбасс гуманитарную помощь, предназначенную для добровольческого подразделения Española.

Подразделение, названное в часть своего командира (позывной — Испанец), уникально тем, что объединяет футбольных фанатов клубов, враждующих в мирное время.

По словам Станислава Орлова, основателя подразделения, многие бойцы уже имеют большой боевой опыт. В частности, это касается фанатов донецкого «Шахтера», участвовавших в штурме мариупольского завода «Азовсталь».

ИА «Орелград»

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