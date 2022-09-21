Огромное частное «дикое поле» нашли под Орлом

Нарушение земельного законодательства выявлено в Залегощенском районе.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, грубое нарушение норм земельного законодательства было выявлено в ходе выездных обследований, проведенных еще в августе 2022 года. В частности, инспекторами ведомства был выявлен факт зарастания сорной травой, деревьями и кустарником сразу 16 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Эта земля расположена на территории Золотаревского и Бортновского сельских поселений Залегощенского района.

Общая площадь зарастания составляет 672 гектара, то есть это самое настоящее огромное «дикое поле». Сотрудникам ведомства удалось установить, что заброшенные участки принадлежат физическим и юридическим лицам на праве собственности и праве аренды. По результатам выездных обследований правообладателям земельных участков были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Причиной нарушения явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью на землях сельскохозяйственного назначения», — резюмируют в Территориальном управлении Россельхознадзора. Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Недавно были обнародованы итоги работы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в сфере государственного земельного надзора за первое полугодие 2022 года.

Из отчета следует, что за это время было проконтролировало 30 053 гектара земель сельскохозяйственного назначения. Основным нарушением стало зарастание этих земель сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью. Таких нарушений было выявлено на общей площади 10 069 гектара. По предписаниям и выданным предостережениям было введено в сельскохозяйственный оборот 5709 га земель. А для введения оставшейся площади неиспользуемых земельных участков в сельхозоборот в адрес хозяйствующих субъектов направлено 37 предписаний.

ИА «Орелград»