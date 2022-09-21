Под Орлом провайдер незаконно захватил здание Минобороны

Военный прокурор в суде потребовал обязать провайдера вернуть имущество.



Необычное дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области по иску заместителя военного прокурора Западного военного округа на прокурорском участке в городе Москве. Заявление было подано в интересах Российской Федерации к одному из провайдеров. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца выступило Министерство обороны РФ. Речь шла об истребовании из чужого незаконного владения части нежилого здания в деревне Малое Думчино Мценского района Орловской области.

Из иска следовало, что в 2021 году была проведена прокурорская проверка, по мотивам которой военной прокуратурой Брянского гарнизона было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении компании-провайдера по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов). Материалы были рассмотрены арбитражным судом, который признал провайдера виновным и наказал его штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Данное решение вступило в законную силу в конце апреля 2022 года, когда провайдеру было отказано в удовлетворении его апелляционной жалобы. Тогда же было установлено, что военной прокуратурой Брянского гарнизона проведена проверка исполнения должностными лицами войсковой части в деревне Малое Думчино требований законодательства в части использования недвижимого военного имущества. Внимание прокуроров привлекло здание котельной.

Выяснилось, что еще в 2007 году между воинской частью и провайдером был заключен договор безвозмездного пользования имуществом. В соответствии с ним провайдеру было передано в пользование для размещения базовой станции сотовой связи в контейнере-аппаратной и антенно-мачтового устройства на территории воинской части место общей площадью 12 квадратных метров. Речь идет о части вышеупомянутой котельной.

Прокурор в суде подчеркнул, что данный договор был заключен без согласия собственника недвижимости и согласования с его балансодержателем, каковым на тот момент являлось ФГКЭУ «Брянская квартирно-эксплуатационная часть района» Минобороны России. В 2011 году прежняя войсковая часть была расформирована, а на ее месте была образована новая войсковая часть. Как и ее предшественница, она не является самостоятельным юридическим лицом. Прокурорская проверка показала, что провайдер с 2007 года по настоящее время использует часть нежилого здания военной котельной для оказания услуг сотовой связи без разрешительных документов. Каких-либо правоустанавливающих документов на использование спорного объекта недвижимости компания не имеет.

Изучив материалы дела, суд решил исковое заявление удовлетворить и истребовать из чужого незаконного владения спорное имущество. Провайдера обязали осуществить полную разборку и снос базовой станции сотовой связи в контейнере-аппаратной, антенно-мачтового устройства и металлоконструкции, размещенных на части нежилого здания в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу и передать его ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ.

ИА «Орелград»