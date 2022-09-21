Сергей Шойгу: мобилизация коснется 300 тысяч резервистов

21.9.2022 | 9:53 Новости, Общество

Призыву подлежат уже отслужившие мужчины.

По словам Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации, в ходе частичной мобилизации в ряды Вооруженных Сил будут призваны 300 тысяч резервистов. Об этом министр сообщил в ходе интервью на телеканале «Россия 24».

По его словам, призывные мероприятия коснутся только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

Ранее главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также — Херсонской и Запорожской областей бывшей Украины объявили о проведении референдумов по вхождению в состав Российской Федерации на правах новых субъектов.

Менее часа назад Президент Российской Федерации официально объявил о начале частичной мобилизации, обусловленной обострением внешнеполитической ситуации.

ИА «Орелград»

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