Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации

21.9.2022 | 9:20 Важное, Новости, Общество

Призывные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня.

В Российской Федерации начиная с сегодняшнего дня начинается частичная мобилизация, имеющая целью наращивание численности Вооруженных Сил. Об этом только что официально объявил Президент России Владимир Путин.

Выступление Верховного Главнокомандующего, которое анонсировалось 20 сентября в 20.00, вышло сегодня утром. В нем Владимир Путин подтвердил проведение референдумов о присоединении к России, которые уже в ближайшие дни пройдут в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также — в Херсонской и Запорожской областях. Участие в народном волеизъявлении примут жители уже освобожденных территорий, однако решения, принятые на референдумах, будут распространятся на все территории указанных регионов.

В случае присоединения к России новых регионов, наша страна окажется в ситуации, когда необходимо охранять огромную границу, ежедневно обстреливаемую украинскими подразделениями. Также существует угроза сухопутного вторжения иностранной армии на наши земли.

По словам Президента, решение о частичной мобилизации уже принято, и призывные мероприятия начнутся сегодня. Отдельно глава государства отметил, что военнослужащие ДНР и ЛНР, а также русские добровольцы, участвующие в СВО, должны в ближайшее время быть уравнены в правах с кадровыми российскими военными.

Мужчины, мобилизованные в ближайшее время в ряды Вооруженных Сил, также должны обладать всеми права российских «контрактников».

ДОПОЛНЕНИЕ.

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ИА «Орелград»

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