В Ливнах увековечили память двух земляков, погибших на фронте

Дмитрий Шиенков и Олег Борисов.

Сегодня в Ливнах была увековечена память двух земляков, погибших в ходе выполнения боевого долга в рамках Специальной Военной операции России на Украине — Дмитрия Шиенкова и Олега Борисова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Ливны.

Мемориальные доски с фамилиями бойцов были установлены на зданиях учебных заведений, выпускниками которых они были — школа №2 и медицинское училище.

В мероприятиях приняли участие мамы и другие близкие погибших, а также представители власти. Собравшиеся почти память погибших минутами молчания и возложением цветов.

Ранее несколько аналогичных мемориальных досок были установлены на фасадах учебных заведений Кромского района.

ИА «Орелград»