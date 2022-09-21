В Ливнах увековечили память двух земляков, погибших на фронте

21.9.2022 | 15:49 Новости, Общество

Дмитрий Шиенков и Олег Борисов.

Сегодня в Ливнах была увековечена память двух земляков, погибших в ходе выполнения боевого долга в рамках Специальной Военной операции России на Украине — Дмитрия Шиенкова и Олега Борисова. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Ливны.

Мемориальные доски с фамилиями бойцов были установлены на зданиях учебных заведений, выпускниками которых они были —  школа №2 и медицинское училище.

В мероприятиях приняли участие мамы и другие близкие погибших, а также представители власти. Собравшиеся почти память погибших минутами молчания и возложением цветов.

Ранее несколько аналогичных мемориальных досок были установлены на фасадах учебных заведений Кромского района.

ИА «Орелград»

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