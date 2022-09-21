В Орловской области заподозрили сговор на коммунальном рынке

Орловское УФАС России завело дело по материалам прокурорской проверки.



Управление УФАС России по Орловской области вынесло определение о назначении рассмотрения антимонопольного дела, в основу которого легли материалы Хотынецкой межрайонной прокуратуры. Главным ответчиком выступит администрация Знаменского района. Кроме того, отвечать придется компаниям «Водолей» и «Теплогазсистем», офисы которых, судя по указанным в деле адресам, находятся в одном здании. Ранее Орловским УФАС России были рассмотрены материалы проверки, проведенной Хотынецкой межрайонной прокуратурой.

В них указывалось на наличие в действиях администрации Знаменского района и компаний «Теплогазсистем» и Водолей» признаков нарушения антимонопольного законодательства. По мнению прокуратуры, они выразились в заключении в ноябре 2019 года соглашения об уступке прав и обязанностей по концессионному соглашению от 2015 года в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Знаменского района.

В результате рассмотрения материалов антимонопольщики уже установили следующие факты. Администрацией Знаменского района в 2015 году был проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения. Конкурс был признан несостоявшимся, поскольку в комиссию поступило менее двух конкурсных предложений. Точнее сказать, поступило всего одно предложение – от компании «Теплогазсистем».

Оно было признано соответствующим требованиям конкурсной документации. В сентябре 2015 года между администрацией Знаменского района и указанной компанией было заключено концессионное соглашение. Спустя четыре года между «Теплогазсистем» и «Водолей» было заключено соглашение об уступке прав и обязанностей по концессионному соглашению, которое было согласовано администрацией района. Вместе с тем, согласно закону по концессионному соглашению, предметом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, не допускается передача концессионером третьему лицу прав владения или пользования объектами, в том числе передача их в субаренду.

В прокуратуре сочли, что произошедшая в Знаменском районе передача объектов водоснабжения и водоотведения во владение и пользование третьему лицу, минуя участие в публичных процедурах, то есть в конкурсе, противоречит ФЗ «О концессионных соглашениях». Кроме того, Закон «О защите конкуренции» запрещает соглашения между федеральными органами власти и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок.

Иными словами, есть подозрение, что передача коммунальной инфраструктуру сторонней фирме, которая не участвовала в конкурсе, является грубым нарушением закона, так как сам по себе данный факт не позволил другим потенциальным участникам рынка побороться за право работать в Знаменском районе. Поскольку местные чиновники согласовывали эту сделку, они были в курсе происходящего. Поэтому чиновников и коммерсантов проверят на наличие сговора. Дело будет рассмотрено 29 сентября 2022 года с участием представителя Хотынецкой межрайонной прокуратуры.

ИА «Орелград»