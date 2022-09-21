Жители Ливен встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с СВО

21.9.2022 | 11:30 Видео, Новости, Общество

Ливенцы продолжили орловскую традицию и устроили теплый прием очередной группе бойцов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в соцсетях очередную видеозапись, показывающих, как простые орловцы встречают с фронта бойцов Росгвардии.

На этот раз речь идет о жителях города Ливны, которые с флагами вышли на трассу, чтобы оказать теплый прием участникам боевых действий.

«Эти ребята — чьи-то сыновья, мужья, братья — долгие месяцы рисковали своими жизнями ради Отечества, ради Победы, ради мирного неба над нашими головами. Ливенцы встречают их теплыми словами поддержки, подарками, хлебом и солью», — прокомментировал видео губернатор.

ИА «Орелград», видео Андрей Клычков 

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