Жители Ливен встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся с СВО

Ливенцы продолжили орловскую традицию и устроили теплый прием очередной группе бойцов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в соцсетях очередную видеозапись, показывающих, как простые орловцы встречают с фронта бойцов Росгвардии.

На этот раз речь идет о жителях города Ливны, которые с флагами вышли на трассу, чтобы оказать теплый прием участникам боевых действий.

«Эти ребята — чьи-то сыновья, мужья, братья — долгие месяцы рисковали своими жизнями ради Отечества, ради Победы, ради мирного неба над нашими головами. Ливенцы встречают их теплыми словами поддержки, подарками, хлебом и солью», — прокомментировал видео губернатор.

ИА «Орелград», видео Андрей Клычков