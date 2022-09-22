Леонид Музалевский поручил проверить информацию о вымогательстве денег у перевозчиков со стороны заммэра

Два орловских перевозчика утверждают, что на протяжении двух лет платили взятки Вадиму Ничипорову.

Леонид Музалевский, спикер облсовета и лидер орловских единоросов, отреагировал на обвинения в получении взяток Вадимом Ничипоровым, с которым выступили местные перевозчики. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Музалевский поручил фракции «Единой России» в горсовете провести депутатское расследование по фактам, изложенных в обращении Вадима и Марины Кривовых.

Напомним, предприниматели утверждают, что на протяжении двух лет платили взятки первому заммэра – начальнику управления ЖКХ и транспорта Вадиму Ничипорову. По их словам, денежные поступления прекратились, когда чиновник потерял свою должность, что обидело чиновника.

Сейчас же упомянутые предприниматели потеряли один из своих маршрутов, воспринимая это как месть со стороны Ничипорова. Они считают это давлением на бизнес и просят власти разобраться в ситуации.

ИА «Орелград»