Орловский депутат предложил наказать рублем директора ГУПа за «хамство»

Директор ГУП «Орловский издательский дом» Николай Солопенко не пришел на заседание комитета облсовета.

Областной депутат Сергей Потемкин предложил не выдавать в 2023 году финансирование для предприятия «Орловский издательский дом», которое в будущем будет преобразовано из унитарного в бюджетное. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Это произошло на заседании комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам, на которое Николай Солопенко, директор ГУПа, был приглашен, но не пришел. У народных избранников возникли вопросы по поводу финансово-хозяйственной деятельности «Орловского издательского дома», однако задать их не получилось, поскольку Солопенко категорически отказался придти.

Сергей Потемкин назвал этот поступок хамством и напомнил, что именно облсовет в будущем даст убыточной организации финансирование. Парламентарий предложил отказать в финансовой помощи.

В итоге депутаты решили заслушать Солопенко на следующем заседании.

ИА «Орелград»