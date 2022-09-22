Публикация списков присяжных обойдется бюджету в миллион

В Орле объявлен конкурс для представителей периодической печати.



Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуг по опубликованию в средствах массовой информации списков кандидатов в присяжные заседатели. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) установлена в размере 1,048 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета. За казенный миллион предполагается опубликование в средствах массовой информации списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для районных судов города Орла, Орловского областного суда, 2-го Западного окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда.

Согласно проекту контракта, исполнитель должен будет опубликовать имена, фамилии и отчества 22 700 человек. Данные должны быть опубликованы исключительно в еженедельно выходящей газете формата А3, распространяемой на территории города Орла, постоянным тиражом не менее 5000 экземпляров, с базовой полосностью не менее 8 полос. Публикация сведений осуществляется единоразово, объемом не менее 47 полос в газете. Исполнитель должен будет разработать оригинал-макет списков кандидатов в присяжные заседатели и направить его мэрии для согласования. Мэрия обязана передать в СМИ списки кандидатов в присяжные заседатели не позднее чем за три рабочих дня до их опубликования.

Из документации следует, что для определения начальной максимальной цены контракта чиновниками мэрии применялся метод сопоставимых рыночных цен, иными словами — анализа рынка. Сбор информации о существующих ценах осуществлялся путем запросов, по телефону с последующим использованием факсимильной связи и электронной почты. С учетом доведенных лимитов НМЦК была определена по наименьшей цене из предложенных коммерческих предложений. Если верить чиновникам, то два издания предложили напечатать списки за 1,057 и 1,081 миллиона рублей, а одно – за 1,048 миллиона. То есть средняя цена такой публикации, как выяснилось, в Орле составляет 1,062 миллиона рублей.

ИА «Орелград»