Шестилетний ребенок был доставлен в больницу после аварии на Южном подъезде к Орлу

Также пострадала женщина, находившаяся за рулем того же автомобиля.

Вчера во второй половине дня шестилетний мальчик был доставлен в детский корпус областной клинической больницы после аварии, которая произошла на Южном подъезде к Орлу.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 16.55 69-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» столкнулся с «Хендэ Гетц», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Это произошло в районе 25-го километра Южного подъезда.

В больницы с телесными повреждениями были доставлены два человека — водитель «Хендэ» и ребенок, находившийся у нее в салоне. Оба они были отпущены после оказания медицинской помощи.

ИА «Орелград»