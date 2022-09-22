СКР проверит информацию о взятках в транспортном управлении Орла

Следователи отреагировали на видеообращение перевозчиков, которые пожаловались на вымогательство и выдавливание с рынка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

С обращением к руководству города, области, силовым ведомствам выступили 21 сентября предприниматели Вадим и Марина Кривовы. Они сообщили о предвзятом отношении со стороны начальника управления ЖКХ и транспорта Вадима Ничипорова.

В частности, Вадим Кривов признался, что ежемесячно передавал чиновнику 100 -120 тысяч рублей просто за возможность работать на полученных маршрутах. Кроме того, давал взятки при проведении конкурсов. После перехода чиновника на другую должность, деньги предприниматель давать перестал, и после возвращения Вадима Ничипорова в управление транспорта, начались проблемы.

Видеообращение можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»