СКР проверит информацию о взятках в транспортном управлении Орла

22.9.2022 | 12:52 Новости, Происшествия

Следователи отреагировали на видеообращение перевозчиков, которые пожаловались на вымогательство и выдавливание с рынка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

С обращением к руководству города, области, силовым ведомствам выступили 21 сентября предприниматели Вадим и Марина Кривовы. Они сообщили о предвзятом отношении со стороны начальника управления ЖКХ и транспорта Вадима Ничипорова.

В частности, Вадим Кривов признался, что ежемесячно передавал чиновнику 100 -120 тысяч рублей просто за возможность работать на полученных маршрутах. Кроме того, давал взятки при проведении конкурсов. После перехода чиновника на другую должность, деньги предприниматель давать перестал, и после возвращения Вадима Ничипорова в управление транспорта, начались проблемы.

Видеообращение можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования