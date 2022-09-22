В Орле 11-летний мальчик пострадал после столкновения трех автомобилей на Комсомольской

Ребенка доставили в детский корпус областной больницы.

Вчера днем три автомобиля столкнулись на улице Комсомольская, пострадал 11-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 14.35 водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» ехал по Комсомольской в направлении переулка Дарвина и врезался в «Форд Фьюжен», который, в свою очередь, въехал в «Киа Церато». Все автомобили ехали в попутном направлении.

В салоне «Киа» находился ребенок. Его с телесными повреждениями доставили в ДОКБ им Круглой. Сообщается, что госпитализация мальчику не потребовалась.

ИА «Орелград»